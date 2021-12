Fue apoyada por el oficialismo y por Reigosa y rechazada por el Frente de Todos.

El sesión extraordinaria celebrada este miércoles, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría, en forma preparatoria, la Ordenanza Fiscal e Impositiva que determina las tasas, derechos, contribuciones y demás obligaciones tributarias para el ejercicio fiscal 2021. Fue la primera sesión con la nueva composición del Cuerpo, con los concejales que asumieron el 9 de diciembre.

Ahora se deberá convocar a Mayores Contribuyentes para darle una aprobación definitiva al proyecto y que la Municipalidad de Arrecifes pueda empezar a aplicarla desde enero.

Respecto de la ordenanza recibido del Departamento Ejecutivo se hicieron modificaciones en dos artículos, ambos referentes a las “tasas por servicios asistenciales”, por pedido de Sebastián Reigosa.

Las tasas locales en general sufrirán un aumento para 2021 de entre el 20 y el 40%, según los rubros.

La Fiscal e Impositiva fue aprobada por los siete concejales de Juntos con el apoyo de Reigosa (Vamos con Vos); en tanto fue rechazado por cinco ediles del Frente de Todos, bloque en el que estuvo ausente Daniel Bolinaga.

Jorge Eterovich fue quien argumentó los motivos del rechazo: “Creemos que se debería trabajar para la eliminación de la tasa extraordinaria de salud, que fue implementada en 2020 y nunca fue quitada, por lo que dejó de ser extraordinaria. No debería seguir estando; no hay motivos para sostenerla. Si sacáramos esa tasa, el aumento sería muy superior, según quién sea el contribuyente”.

“Además, sostenemos que esa tasa es inconstitucional, porque se cobra por propiedades y no por persona. Si por ejemplo yo me voy a atender al Hospital soy una persona, por más que tenga diez propiedades; pero estaré pagando diez veces más que quien tenga una sola propiedad. Y al Hospital se van a atender personas, no propiedades”, añadió el concejal del Frente de Todos.

Reigosa, por el contrario, apoyó la ordenanza en virtud de haberse tenido en cuenta las modificaciones que sugirió, especialmente en el tema del cobro del uso quirófano, “para que lo hagan las obras sociales y no los particulares”; al tiempo que le pareció “lógico el aumento que contempla para 2021”. “Obvio que nos gustaría que no haya aumento para los vecinos, pero tampoco podemos desfinanciar al Estado municipal, teniendo en cuenta la inflación existente”.

Además, el socialista destacó que “se hayan eliminado tasas y contribuciones antiguas, que nunca se cobraban”.

Martín Reddy, presidente del bloque Juntos, abogó por “llegar a un acuerdo hasta la aprobación definitiva, luego de la participación de mayores contribuyentes, teniendo en cuenta las objeciones que manifiesta Eterovich”.

