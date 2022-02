“No habrá ninguna igual, no habrá ninguna”, reza el tango de Homero Manzi. Y no, no habrá ninguna desde el momento en que Mirta Marziali dijo adiós.

La conductora radial por excelencia de Arrecifes anunció su alejamiento de los micrófonos luego de una impecable trayectoria de 54 años en LVA, la histórica emisora de nuestra ciudad que tiene los mismos años de existencia que la carrera de Mirta.

La Señora Radio hizo una marca registrada de su nombre y de “La Mañana con Mirta”, con persistencia, talento, responsabilidad, amabilidad y un enorme cariño que durante más de medio siglo tuvo como ida y vuelta con sus fieles oyentes.

Este viernes se le hizo un reconocimiento en el programa de Rodolfo Guayán, donde se resumió su camino radial y recibió llamados de colegas y amigos y saludos de oyentes con los que compartió la mayor parte de su vida.

Desde Diario Noticias hacemos llegar nuestro respeto, cariño y admiración hacia la SEÑORA (así, con mayúsculas) Mirta Marziali.

Mirta con sus compañeros de la última etapa

