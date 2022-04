El próximo fin de semana no habrá fútbol en Arrecifes. Así se decidió anoche por mayoría en la Liga, debido a que el domingo 1º de mayo todos los clubes afiliados estarán trabajando en el asado de costillares para recaudar fondos en la Fiesta Provincial de la Danza Folclórica.

Por dicho evento tampoco contarían con los efectivos policiales necesarios.

Jugar el sábado era una posibilidad, pero ese día también quienes integran los clubes estarán ocupados en la organización de los puestos en el Viejo Molino.

El próximo lunes se resolverá cuándo se disputa la 5ª fecha del Torneo Apertura, que seguramente se cumplirá el domingo 8. “No somos partidarios de jugar entre semana, ya que va muy poco público y los clubes necesitamos de la recaudación en concepto de entradas. Al menos es la postura de La Peña de Boca”, dijo en RADIO UNO su presidente, Alcides Carbajales.

TORNEO APERTURA MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES

COPA EZEQUIEL MENDOZA

Fecha 5

Palermo vs. Obras Sanitarias

Huracán vs. River Plate

Almirante Brown vs. Boca Juniors

Santa Lina vs. Villa Sanguinetti

Libre: Sportsman

