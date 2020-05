ARECO EN ALERTA POR EL CORONAVIRUS: VUELVEN A CERRAR TODO

CONFIRMARON TRES CASOS MÁS Y YA SUMAN SIETE. LA CIUDAD REGRESA A FASE 1.

El intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, confirmó este sábado la detección de tres casos positivos más de coronavirus en esa ciudad, que se suman a los cuatro ya conocidos. Además, se agregan 17 casos sospechosos, por lo que se determinó que Areco vuelva a la “Fase 1”.

“Hemos sufrido en San Antonio de Areco la duplicación de casos de Covid-19”, afirmó en el inicio el intendente Ratto, “tenemos 3 casos más positivos para anunciar y un número importante de sospechosos sobre los que estamos haciendo la vigilancia epidemiológica para poder determinar dónde está la circulación viral que hemos detectado y poder contenerla como hicimos la vez anterior”.

El doctor Fernando Spina, secretario de Salud, explicó que los nuevos casos detectados tienen un nexo por contacto estrecho con el anunciado hace 48 horas, y 17 sospechosos también por las actividades y el nexo epidemiológico con estas personas: “Ya fueron hisopadas y estamos a la espera de los resultados”.

“Los pacientes están en aislamiento, algunos asintomáticos y los que tienen síntomas se determinará de acuerdo a los resultados que se obtengan, si permanecen en su domicilio o son aislados en otro lugar”, añadió.

Ratto anunció que el Comité de Crisis decidió “volver a cuarentena Fase 1 este domingo 24. Esto significa que van a quedar solamente abiertas las actividades declaradas esenciales: productos de limpieza, productos alimenticios y farmacias, por 14 días”.

Desde el punto de vista epidemiológico se plantea de esta forma porque son dos períodos de incubación de la enfermedad y el objetivo es “frenar la circulación viral como ya lo hicimos una vez. Entendemos que como no hubo casos durante más de un mes, la gente empezó a perder hábitos, a no respetar la cuarentena y cuando pasan este tipo de cosas es cuando aparecen los problemas. Están claros los controles, el sistema de salud, pero tenemos que cumplir con la cuarentena y eso implica no juntarse, no visitarse, no tomar mate, no reunirse con amigos. Porque acá se nos va la vida en esto“.

El intendente de Areco informó además que en las próximas horas iba a firmar el decreto que establece los próximos 14 días de cuarentena a partir de mañana: “este decreto que estamos discutiendo con concejales y consejeros de la oposición va a pasar por el Concejo Deliberante para su convalidación para que todos estemos de acuerdo“.

Por último, lamentó que se haya tenido que tomar esta decisión “porque habíamos podido empezar a abrir algunas actividades y de hecho, habíamos pedido muchas más para abrir, que por supuesto van a quedar en la nada. Les pido el mayor esfuerzo y la mayor responsabilidad. Acá el Estado puede hacer muchas cosas como venimos haciendo, pero si no hay responsabilidad individual no hay ninguna garantía de que esto salga bien”.

Fuente: Bosco Producciones

