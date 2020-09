COBRAN EL IFE 3 LOS TITULARES CON DNI TERMINADOS EN 4

PAGOS DE LA ANSES ESTE LUNES



El organismo previsional a cargo de Fernanda Raverta informa las prestaciones que se abonarán este lunes: Ingreso Familiar de Emergencia, Pensiones No Contributivas y Asignaciones de Pago Único.

Ingreso Familiar de Emergencia

En el marco de la política de inclusión financiera que lleva adelante la ANSES, este lunes cobran el IFE 3 mediante Clave Bancaria Uniforme (CBU) los titulares cuyos documentos terminen en 4. De esta manera, cerca de 300.000 personas por día percibirán el ingreso.

Se recuerda a los beneficiarios que no poseen tarjeta de débito que, de corresponder, deberán sacar previamente un turno en la entidad bancaria, a fin de evitar demoras en el cobro.

Asimismo, la fecha de cobro debe consultarse, con la Clave de la Seguridad Social, en el aplicativo que figura en la web del organismo. El ingreso se pagará al mismo dígito final de DNI durante dos días hábiles.

Titulares de Pensiones No Contributivas

Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que deban cobrar su haber de septiembre con documentos terminados en 8 y 9.

En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

Asignaciones de Pago Único

Desde este lunes y hasta el 13 de octubre, se pagan las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) para todas las terminaciones de documento.

