CORONAVIRUS: EL DESCONTROL SALIÓ A LA LUZ EN ARRECIFES

La Municipalidad de Arrecifes emitió esta mañana un comunicado irresponsable, al menos minimizando (¿o pretendiendo ocultar?) una grave situación de riesgo de coronavirus.

En la escueta información se menciona la existencia de “cuatro casos en estudio”, no sospechosos, cambiando esta calificación desde hace 10 días por “no mostrar síntomas ni haber tenido contacto con casos positivos”, según explicó en su oportunidad el secretario de Salud, Dr. Carlos Mondino.

Al hacerse público ese comunicado, oyentes de Radio Uno (107.1) comenzaron a comunicarse preocupados porque no reflejaba la realidad. Así investigando rápidamente se llegó a la certeza de que la situación de riesgo de contagio era seria, lo que tomó dominio público rápidamente.

Fue en ese momento, cuando ya no se podía tapar el sol con las manos, que el Dr. Mondino salió corriendo al noticiero de Canal 2, la emisora de televisión local, a blanquear la realidad.

Mientras tanto la Municipalidad, que nunca se toma en serio la comunicación con los vecinos y sigue con su política de distraer la atención, informaba sobre nuevos programas en su radio, sobre un censo que no se entiende cómo es, trabajos de pintura y corregimiento de raíces de árboles y reparaciones de veredas. Una falta de respeto a la inteligencia de la gente.

La realidad es que la comunidad arrecifeña está en riesgo en estos momentos, porque hay un joven que viajó a Carmen de Areco y estuvo dos días con una persona positiva de Covid-19. Luego volvió a Arrecifes y participó de un asado en el que estuvieron personas de distintos sectores de la sociedad, entre ellos policías y otras relacionadas con el equipo de gobierno municipal.

Por otro lado, una mujer oriunda de Capitán Sarmiento que vive en Arrecifes se trasladó a la vecina ciudad y también estuvo en contacto con otro caso positivo de coronavirus.

A raíz de esto, hay un empleado de un comercio local con síntomas de la enfermedad, con sus allegados aislados pero ese negocio sigue abierto.

Es necesario que se diga la verdad antes de que sea tarde, ya que ante este descontrol la comunidad debe tomar las correspondientes precauciones. Se dejó llegar muy lejos la situación y hoy somos todos susceptibles de contagiarnos, porque con “los contactos de los contactos” ya hay una población en riesgo de aproximadamente 200 arrecifeños, según manifestó el propio Dr. Mondino en el canal de TV.

Por otra parte, está visto que cualquiera entra y sale de Arrecifes sin problemas, sin controles y también sin responsabilidad.

Ojalá Dios se siga acordando de Arrecifes y los resultados de los análisis que se esperan para este sábado, sean negativos. Porque si en nuestra ciudad no tenemos casos, es porque tenemos una suerte enorme.

De nada sirve limitar horarios ni no permitirle a la gente trabajar con cuidados y responsabilidad, si no se toman las cosas en serio. Desde este medio siempre intentamos acompañar informando con responsabilidad, pero no le podemos mentir a la gente.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios