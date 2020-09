CORONAVIRUS EN ARRECIFES: EL PEOR INFORME EN EL MOMENTO MÁS GRAVE

El reporte epidemiológico emitido por la Municipalidad de Arrecifes en la mañana de este martes es el de peores resultados desde el inicio de la pandemia.

El mismo informa los análisis recibidos ayer del Instituto Maiztegui, con el 85% de resultados positivos para Covid-19. De 19 que llegaron, 16 son positivos y sólo tres negativos.

Otro dato preocupante es el colapso del espacio de internación del Hospital Municipal destinado a casos de coronavirus, con 17 pacientes alojados en el nosocomio local (13 en el pabellón Covid, una en habitación de aislamiento y tres en Terapia Intensiva).

Camas no faltan en el Hospital porque las autoridades sanitarias viene trabajando mucho en disponer de un nuevo espacio, que si bien no cuenta con demasiadas comodidades (calefacción y baños) permite seguir internando. Lo que ya no alcanza es el personal para atender a todos los pacientes, y médicos y enfermeros deben multiplicar sus esfuerzos.

El fuerte avance del virus en las últimas dos semanas en Arrecifes parece no detenerse. Hace mucho tiempo que en nuestra ciudad existe circulación comunitaria y eso no se ha aceptado oficialmente.

Y más allá de los números que se informan, hoy Arrecifes supera los 430 contagios desde el inicio de la pandemia (contando los hisopados pendientes de resultados) y ronda los 180 casos activos.

Esto se produce debido a que resulta imposible hisopar a todas las personas que presentan síntomas y son contactos estrechos con positivos y a la demora en los resultados debido también a una saturación del Instituto Maiztegui. De hecho, hay pacientes hisopados que han recibido el alta (por días de aislamiento) sin conocer su resultado.

La situación es grave y hay pacientes graves, además de los cinco vecinos fallecidos que ya sufrimos. Si con todo esto no es suficiente para tomar conciencia, estamos perdidos.

Situación epidemiológica al 22 de septiembre a las 11:30:

