COVID: AUMENTAN LOS INTERNADOS PERO NO CORRE RIESGO LA DISPONIBILIDAD DE CAMAS

En el mediodía de este viernes la Municipalidad de Arrecifes emitió su parte epidemiológico diario, reportando 15 nuevos casos positivos sobre 31 análisis recibidos. Los 16 descartados dan un promedio del 50% de contagios sobre las personas testeadas en este informe.

En tanto, en las últimas 24 horas se sumaron otros nueve pacientes recuperados, sumando un total de 269.

Los casos activos por laboratorio son 79 al día de hoy, sumados a los 86 considerados positivos por criterio clínico epidemiológico (no se hisopan), lo que arroja un total de 165 arrecifeños transitando actualmente la enfermedad.

El total de contagios en Arrecifes desde el inicio de la pandemia es de 440. Esto se compone por 165 activos, 269 recuperados y seis fallecidos.

Aún quedan 99 estudios pendientes de conocer el resultado.

AUMENTO DE INTERNACIONES

Este reporte epidemiológico informa que ascendió a 18 el número de pacientes internados por Covid en el Hospital Municipal, tres de ellos en Terapia Intensiva.

No obstante, el director del nosocomio, Dr. Santiago Monina, manifestó en RADIO UNO (107.1): “Quiero llevar tranquilidad a la población porque hemos previsto que esto podía ocurrir y ya comenzamos a utilizar un nuevo sector de internación para pacientes con Covid. Incluso tenemos preparado un tercer espacio con 21 camas que esperamos que no necesitemos utilizar. Nuestro Hospital está muy bien equipado.

Esto no significa que se relajen, porque por relajarnos pasamos de tener dos camas ocupadas a casi 20. Tenemos que seguir cuidándonos para no repetir esta desafortunada experiencia”.

Situación epidemiológica al 25 de septiembre a las 12:30:

