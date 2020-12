COVID: SE AGRAVA LA SITUACIÓN EN ARRECIFES

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Arrecifes informó esta tarde la confirmación de nuevos 80 casos de Covid-19 en nuestra ciudad entre jueves, viernes, sábado y domingo.

No obstante, según el mismo reporte epidemiológico y pese a la gran cantidad de contagios, sólo aumentó en tres pacientes el número de casos activos: de 135 a 138. Esta cifra es al menos llamativa, ya que no se informa la cantidad de personas recuperadas y no coincide con los casos que, por días, debían recibir el alta.

Los internados en el Hospital Municipal a causa del coronavirus también subieron: actualmente son ocho, tres de ellos en Terapia Intensiva.

La cantidad de vecinos que se presenta con síntomas en el nosocomio local es creciente día a día. Hoy había cerca de 40 personas en uno de los pasillos esperando ser testeadas. Y más de 60 en los laboratorios privados, por lo que se calcula que la cantidad de pacientes con síntomas analizados hoy superó los 100.

El total de contagios en Arrecifes desde el inicio de la pandemia es de 1626, con 1465 de ellos recuperados y 23 lamentablemente fallecidos.

