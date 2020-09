EL HOSPITAL DE ARRECIFES, CERCA DE NO PODER ATENDER A TODOS

La situación sanitaria de Arrecifes se ha convertido en decididamente crítica desde la noche de este lunes, algo que venían anticipando las autoridades de salud de la ciudad que podía ocurrir.

La circulación comunitaria del coronavirus se salió de control, como en casi todo el país, y en las últimas horas el Hospital Municipal comenzó a verse saturado de atenciones de casos de pacientes con síntomas como de otros confirmados con Covid-19, muchos de ellos requiriendo internación.

Médicos y enfermeros ya se encuentran desbordados. Tal es así que algunos pacientes sintomáticos debieron acudir a sistemas de atención privada. El número de teléfono difundido para llamados por casos sospechosos, en muchas ocasiones ya no responde y las máximas autoridades sanitarias no dan abasto. Tanto al secretario de Salud, Dr. Carlos Mondino como el director del Hospital, Dr. Santiago Monina, les resulta imposible físicamente atender todos los llamados y mensajes que reciben. Sus teléfonos no paran de sonar ni de día ni de noche y casi no duermen, literalmente.

El porcentaje de camas ocupadas tanto del sector de internación como el de Terapia Intensiva destinados a pacientes con Covid sigue creciendo (a las 14:00 de hoy serían 13 los internados). Y según fuentes del nosocomio, si esta tónica continúa es probable que colapse antes del fin de semana.

Esto significaría que en el Hospital de Arrecifes ya no tengamos capacidad humana ni de infraestructura para atender a todos. La realidad es muy grave. Como sociedad no escuchamos a nuestros médicos y no tomamos conciencia a tiempo. Esperemos que ya no sea tarde.

