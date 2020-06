EL LUNES PODRÍAN HABILITARSE OTRAS ACTIVIDADES EN ARRECIFES

De mantenerse Arrecifes sin nuevos casos de Covid-19 hasta la medianoche del sábado, el domingo se cumplirán los 21 días sin contagios que permiten ingresar en Fase 5 de la cuarentena.

Desde allí, nuestra ciudad podrá habilitar actividades autorizadas en esa fase, como por ejemplo bares y restaurantes, deportes al aire libre y actividades religiosas.

En Radio Uno (107.1), el responsable operativo del Comité de Crisis de Arrecifes, José María Tenorio, sostuvo que están trabajando para poder implementar estas nuevas aperturas ni bien se cumplan esos 21 días.

“Hemos estado reuniéndonos con los distintos sectores y elaborando los protocolos para esas actividades, dejando bien en claro que seguimos priorizando la salud, ya que ese cuidado nos permitió llegar hasta acá.

Cuando cumplamos los 21 días publicaremos por los medios oficiales qué nuevas actividades estarán habilitadas. Por eso este fin de semana no cambiará nada; seguramente será a partir del lunes. Tampoco queremos esperar a que la Provincia cumpla con los trámites burocráticos de cambiarnos de fase porque entendemos a la gente que está hace 100 días sin actividad y nuestra intención es arrancar ni bien estemos técnicamente cumpliendo con el decreto de 21 días sin contagios”, manifestó el Dr. Tenorio.

“Cuando digo que la política de priorizar la salud es lo que nos llevó hasta acá, no me refiero exclusivamente a la decisión del Intendente ni del trabajo que vinimos haciendo quienes tenemos la responsabilidad de establecer las normas. Fundamentalmente esto se logra gracias al esfuerzo y a la conciencia de la sociedad arrecifeña en general. Los vecinos y los comerciantes han demostrado ser responsables y han cumplido con las distintas medidas de prevención exigidas. Y ahora llega más que nunca la responsabilidad social. Es eso lo que seguimos pidiendo, porque cuantas más actividades se permitan menor va a poder ser el control que ejerzamos desde el Estado municipal. Es imposible físicamente estar en todos lados. Cada uno deberá ser responsable de cumplir los protocolos para que no aparezca un nuevo contagio y tener que volver todo atrás”, destacó el funcionario y llamó a la reflexión de todos.

Respecto de los cambios en los horarios de actividad comercial que requieren algunos rubros, Tenorio agregó que “hay situaciones que son especiales, como las de los bares y restaurantes. Tratamos de llegar a un consenso. Pero, reitero, siempre priorizando el cuidado de la salud”.

