Llegaron 500 turnos a Arrecifes para quienes tienen la primera dosis de la vacuna Sputnik y aún no recibieron la segunda.

Tras los estudios que certifican la compatibilidad y eficacia, el esquema de vacunación para estas personas se completará la segunda dosis de AstraZeneca.

Quienes no deseen aplicarse la combinación de estas dos vacunas y prefieran esperar la llegada del segundo componente de Sputnik, sólo deben ignorar el turno y no concurrir a vacunarse, sin ningún tipo de aviso. El sistema detectará que aún no han completado el esquema y oportunamente recibirán una nueva notificación cuando esté disponible la Sputnik.

Según los primeros sondeos de quienes tienen a su disposición la combinación de vacunas, más del 90 por ciento la acepta.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios