QUEJAS POR CURIOSAS MULTAS EN LA PARADA DE MICROS

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Arrecifes está enviando una serie de multas por mal estacionamiento en un lugar donde históricamente paran los autos.

Se trata de la parada de micros en ruta 8, de la mano Pergamino-Buenos Aires, donde se encuentran la oficina de venta de pasajes y el parador techado.

Hace medio siglo que todos los arrecifeños utilizan ese espacio de detención temporal de sus vehículos, llevando o yendo a buscar pasajeros mientras mientras esperan el arribo de los micros.

La Municipalidad elabora esas infracciones mediante una cámara de seguridad que ahora también utiliza para fotomultas, con el argumento de que ahí no se puede estacionar porque el cordón está pintado de amarillo. Y la infracción es doble si se hace “en contramano”, pese a no ser un sector de tránsito.

Dos vecinos de Arrecifes, Anselmo Tévere y Gaby Benedetti publicaron las multas que recibieron en las redes sociales. Desconcertados porque entienden (como todos los que llegan a ese lugar) que no infringen ninguna norma de tránsito y también porque forma parte de los usos y costumbres históricos de nuestra sociedad. De hecho, no se conoce que ese aparcamiento temporario haya generado nunca algún inconveniente.

En Radio Uno (107.1), Gaby Benedetti comentó, además: “La multa que me hicieron fue el 5 de diciembre de 2019. No indica un valor en pesos sino en litros de combustible (25). No sé qué precio tomarán… Dice que si se realiza un pago voluntario en el término de 30 días hay un descuento que tampoco especifican cuál es. Otro de los problemas es que de la fecha en que fue emitida la multa, a fines de diciembre, los 30 días ya pasaron porque la recibí recién esta semana”.

La mujer continuó reflexionando: “Me parece que se equivocan. Si quieren ordenar el tránsito no creo que el camino sea molestando y sacándole plata a automovilistas que van a llevar o a buscar a familiares cuando se toman un micro. Y si lo que quieren recaudar, que avisen, que salgan con una alcancía y colaboramos todos, no sé…!

DOS DE LAS MULTAS

Anselmo Tévere: Y….BUE….ME TOCÓ. 3 DE LA MAÑANA CON MI HIJA ESPERANDO EL EMPRESA ARGENTINA QUE SE IBA A LA PLATA A RENDIR.

Gaby Benedetti: Bueno, también me tocó, multa por llevar a mis hijos a esperar el micro para ir a estudiar, siempre lo hice y lo hacemos la gran mayoría de los que llevamos a nuestros hijos, nadie aviso ni coloco carteles, en el cordón ya casi no se nota el color amarillo, paramos unos minutos y nos vamos. Aparentemente se necesita recaudar y recaudar. Realmente NO SE, dónde se estaciona, ojalá nos destinen un lugar donde no haya que cruzar la ruta, justo en ese lugar donde el tránsito es un caos, los chicos cruzan entre los autos y camiones, caminando, eso ya me parece tremendamente peligroso.

