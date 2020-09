RESULTADOS DE COVID: 80% POSITIVOS EN ARRECIFES

El reporte epidemiológico emitido por la Municipalidad de Arrecifes en la mañana de este lunes vuelve a mostrar un más que preocupante índice de contagios en nuestra ciudad. Según se informa, de diez resultados recibidos ocho fueron positivos para Covid-19 y sólo dos negativos.

Respecto del último parte de prensa, difundido el sábado, los casos activos descendieron de 64 a 63, ya que también fueron ocho los pacientes recuperados y este domingo se registró un nuevo fallecimiento, el cuarto de un arrecifeño.

De los que transitan actualmente la enfermedad, cinco se encuentran internados en el Hospital Municipal.

El número total de contagios en Arrecifes desde el inicio de la pandemia es de 242 y el de recuperados, 175.

CASOS SIN CONTABILIZAR

Existe un número importante de supuestos positivos que no es contabilizado debido a que no son hisopados. Se trata de personas con síntomas que son convivientes con casos positivos y que se les da el mismo tratamiento y seguimiento médico y aislamiento que si estuvieran contagiados. También se han conocido en las últimas horas casos de vecinos de Arrecifes que se reportaron con síntomas pero les dijeron que no los iban a hisopar, indicándoles idéntico tratamiento.

De acuerdo a esto, el número de arrecifeños afectados por el coronavirus sería mucho mayor al informado, como estaría ocurriendo en distintos lugares del país. Esto vuelve a significar, una vez más, lo crítico de la situación y la imperiosa necesidad de tomar conciencia social y cuidarnos, lo que lamentablemente se torna cada vez más difícil.

