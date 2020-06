SE PERMITEN CAMINATAS EN ARRECIFES

En la mañana de hoy la Municipalidad de Arrecifes informó que desde este jueves se permiten las salidas recreativas de caminatas, exclusivamente para residentes de la ciudad de Arrecifes.

Las mismas deberán efectuarse dentro de un radio de 500 metros del domicilio de cada persona y con la prohibición de utilizar plazas y parques.

El horario establecido para esta actividad es de 8:00 a 18:00, con una duración máxima de 60 minutos y entre no más de dos personas, manteniendo entre ellas un distanciamiento mínimo de cuatro metros.

En esto último se exceptúa a los menores de edad, que indefectiblemente deberán estar acompañados por un mayor responsable.

Es obligatorio en estas caminatas el uso de protector facial o tapabocas, cubriendo nariz, boca y mentón.

Además, se aclara que se deberá completar el recorrido sin detenerse en ningún momento en la vía pública.

En Radio Uno (107.1), el coordinador del operativo de prevención del coronavirus en Arrecifes, apeló a la responsabilidad de los vecinos para que esta medida tenga éxito y no deba retrotraerse: “Hay cuestiones que son imposibles de controlar de parte de las autoridades, como son la duración de una hora de las caminatas y el radio de 500 metros en las que se efectúan. Por eso confiamos en que la gente será responsable como lo viene siendo en general hasta ahora, con la conciencia que nos han brindado estos 80 días de cuarentena. Si cumplimos con eso y no nos abusamos, creo que no tendremos inconvenientes. Este jueves será la primera experiencia y a partir de ella evaluaremos el resultado”.

