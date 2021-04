Se rindió homenaje a los excombatientes y caídos en la guerra de Malvinas

Comunicado municipal:

El 2 de abril del año 1982 es una fecha cara a los sentimientos de todos los argentinos; a partir de esa fecha, las palabras territorio, país, continente y guerra, descubrimos que significaban mucho más de lo que creíamos.



Pasaron 39 años, la guerra duró 74 días; hoy el pueblo arrecifeño rindió su homenaje a los excombatientes y caídos en Malvinas, en acto oficial en la Plaza Héroes de Malvinas, encabezado por el Intendente Municipal Javier Olaeta, acompañado por miembros de su Gabinete, del Honorable Concejo Deliberante, veteranos de Malvinas, exsoldados bajo bandera, autoridades del Consejo Escolar, religiosas, bomberiles, policiales, de entidades intermedias, educativas e integrantes de las fuerzas armadas en retiro.



Un minuto de silencio, el Himno Nacional Argentino y el Himno a Arrecifes, todos interpretados por la Banda Musical de los Arrecifes, sirvieron de apertura al acto que tuvo como continuidad con la colocación de una ofrenda floral al pie del cenotafio recuerda a los caídos, a cargo del Intendente Municipal Javier Olaeta y José “Pepe” Quiroga; sobreviviente del hundimiento del ARA General Belgrano, acompañados por los soldados de las clases convocadas en el momento del conflicto bélico.



Momento éste en el que Olaeta, ante el grato crecimiento de excombatientes y soldados bajo bandera que participaron este año del acto, destacó la responsabilidad social de no esconder a nuestros héroes como se ha hecho históricamente y por lo contrario, honrarlos manifestando su intención de organizar un encuentro masivo en el próximo año si la realidad del momento así lo permitiera.



El padre Raúl González fue quien compartió una oración honrando a los excombatientes y caídos; entonándose a continuación la Marcha de las Malvinas interpretada por la Banda Musical de los Arrecifes.

Las palabras alusivas tuvieron como protagonistas a Walter González, quien además de vivir momentos de la lucha, es el responsable de cuidar celosamente el predio que los honra; el exintendente y actual concejal Gustavo Picoy, quien llevó adelante el desarrollo de la plaza y el honor de conseguir un cenotafio para Arrecifes.



Por su parte José “Pepe” Quiroga agradeció como el resto de los homenajeados el acto y llamó a malvinizarnos; a que el recuerdo de aquella gesta se extienda a lo largo de todo el año y no sólo los 2 de abril.



El cierre tuvo el tradicional brillo que The World Dance, dirigido por Noelia Obregón pone en cada presentación con un cuadro coreográfico al ritmo de la marcha que marca la presencia de las Fuerzas Armadas, Avenida de las Camelias.



Así se rindió una vez más un merecido homenaje a los excombatientes y caídos en la guerra de Malvinas, a 39 años de un sentir argentino envuelto en celeste y blanco.

