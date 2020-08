“SI DE LOS NUEVOS 60 TEST 10 SON POSITIVOS, TENEMOS QUE ESTAR CONTENTOS”

EL SECRETARIO DE SALUD MUNICIPAL, DR. CARLOS MONDINO, ANALIZÓ LA ACTUALIDAD DEL CORONAVIRUS EN ARRECIFES.

Como siempre muy claro y muy didáctico, el Dr. Carlos Mondino, secretario de Salud de la Municipalidad de Arrecifes, habló en la mañana de este viernes en RADIO UNO (107.1) sobre la actualidad de la pandemia en nuestra ciudad.

El reconocido médico cirujano dejó interesantes conceptos para tener en cuenta:

“Si hace tres meses, con lo que veíamos en otros países del mundo y lo que se proyectaba para acá, me hubieran dicho que hoy Arrecifes iba a estar en la situación que hoy tenemos respecto del coronavirus, yo hubiera firmado para estar así. Nos encontramos mucho mejor de lo previsto y relativamente bien respecto de otros distritos de la región similares al nuestro”.

“El avance del virus es inevitable y nosotros no somos la excepción. Vamos a seguir recibiendo varios casos positivos en los próximos días. Si de los aproximadamente 60 hisopados que tendremos en estudio desde hoy, llegan 10 confirmaciones para Covid-19, tenemos que estar contentos”.

“El el Hospital tenemos internados únicamente a los pacientes que requieren la atención de nuestro nosocomio. Hay otros a los que se les dio el alta hospitalaria pero no el alta médica y continúan el tratamiento en sus domicilios, por supuesto bajo un constante monitoreo de nuestro equipo de salud. Tratamos de tener disponibles camas y personal para la atención de casos más serios y, simultáneamente, no poner en riesgo a pacientes que pueden estar más tranquilos en sus hogares”.

“Como hay muchos arrecifeños que son conscientes de la gravedad de la situación y se cuidan, lamentablemente hay otros que no lo son. Insisto y pongo especial énfasis en los jóvenes, que por su edad quizás se sienten más seguros de poner pasar esta pandemia sin problemas: las juntadas, las reuniones, las fiestas, son los principales lugares de contagio del virus. Tienen que evitarlas sí o sí porque si no la situación se va a agravar y se hace cada vez más difícil seguir la ruta de los contagios”.

“No tenemos circulación viral comunitaria en Arrecifes pero sí cualquiera puede ser portador. Y los asintomáticos son los de mayor riesgo, porque se sienten bien, piensan que no tienen la enfermedad y mientras tanto van contagiando. No es mucho lo que pedimos: que no se reúnan, que usen tapabocas, que no se acerquen a menos de dos metros de otras personas, que usen alcohol en gel y se laven bien las manos. Lo de siempre. Cumpliendo con eso, todos podemos hacer una vida casi normal, trabajar y desarrollar cualquier actividad”.

“Actualmente tenemos aproximadamente 350 personas en aislamiento. No puedo dar un número justo porque va variando constantemente a medida que trazamos las rutas de contactos con casos positivos o sospechosos. Y también a medida que vamos descartando análisis. La situación no es para asustarse pero sí para tener mucho cuidado. Repito: cualquier arrecifeño podemos estar portando hoy el virus”.

