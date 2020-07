UN CENTENAR DE AISLADOS Y SÓLO CINCO TESTEADOS EN ARRECIFES

Arrecifes ha perdido la tranquilidad que venía teniendo en el transcurso de esta emergencia sanitaria. Y si bien sigue siendo una de las ciudades con menos casos de coronavirus en la zona, atraviesa la situación más complicada desde el inicio de la pandemia.

Los cinco casos activos de Covid-19 oficialmente informados hasta la tarde de hoy, han alcanzado al menos el tercer nivel de contagio. Es decir que el primer positivo actual, que adquirió el virus en Granja Tres Arroyos contagió a otra persona y esta segunda persona, a una tercera.

Se presume, por datos periodísticos obtenidos, que ya estaríamos en el cuarto nivel de contagios. Por ello hay cerca de un centenar de personas aislada tanto en Arrecifes como en Todd y en Viña.

Pese a la riesgosa situación sanitaria que padecemos, extrañamente nuestra Municipalidad no brinda información al respecto para que los vecinos tomen las más extremas precauciones porque estamos más expuestos que nunca.

Las autoridades sanitarias se vienen negando reiteradamente a las requisitorias de nuestros medios y, en privado, se contradicen con autoridades políticas del mismo gabinete municipal.

HISOPADOS

La última escueta información oficial, de esta tarde, habla de sólo cinco casos en estudio, cuando es de dominio público (por los testimonios de los mismos protagonistas) que existen más casos sospechosos.

La Municipalidad espera el resultado de sólo cinco hisopados. Y no realiza más si las personas no tienen síntomas, pese a haber estado en contacto con casos positivos. Por ello, más de un arrecifeño ha decidido realizarse el test de manera particular.

