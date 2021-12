La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Arrecifes emitió este lunes un nuevo reporte sobre la situación epidemiológica en nuestra ciudad. El mismo indica la existencia de 14 casos activos de Covid-19.

Esto significa la aparición de ocho nuevos contagios en los últimos cuatro días, ya que fueron dados de alta dos de los ocho que se registraban el último jueves de este rebrote.

Los casos siguen aumentando aunque por ahora en forma lenta y, a diferencia de la ola anterior, ninguno está requiriendo internación, ya que los sectores para Covid del Hospital Municipal se mantienen sin pacientes.

En RADIO UNO (107.1), el intendente Javier Olaeta sostuvo que “estamos atentos a esta suba de casos aunque por el momento no adoptaremos ninguna nueva medida. Nosotros siempre tenemos en cuenta la ocupación de camas del Hospital, y afortunadamente no tenemos ningún internado. No obstante, de ser necesario, no me va a temblar el pulso para adoptar recaudos en pos de cuidar la salud de los arrecifeños”.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios