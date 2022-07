Una importante cantidad de vecinos se dio cita anoche frente al Palacio Municipal para reclamar por la muerte del perro dogo al que Bromatología mató este martes cuando lo sacó de la calle.

“No vamos a permitir ni un perro asesinado más”, fue la principal consigna y pidieron respuestas a las autoridades municipales, mientras una mujer dijo que aún estaba buscando un perro que desapareció y no podía encontrarlo.

Durante aproximadamente una hora los arrecifeños movilizados permanecieron en calle Ricardo Gutiérrez sobre Plaza Mitre, pero no se hicieron presentes autoridades para dialogar con ellos. Entretanto, una vecina se comunicaba por WhatsApp con el jefe de Bromatología, Jorge Filighera, quien les informaba que, si dialogaban con respeto, hoy a las 8:00 los recibía en la Municipalidad.

En eso quedaron anoche y, cuando se estaban por desconcentrar, llegó al lugar el secretario de Seguridad, Emilio Pattini. pero le dijo a la gente que no podía darles ninguna respuesta porque no sabía por qué estaban manifestando. “Estuve trabajando todo el día en operativos con Policía, Gendarmería y Grupo GAD y no estoy informado de lo que ocurre. Vine porque pasó una camioneta rápido y tenía miedo de que los atropellaran”, conceptos que obviamente los presentes consideraron cargados de ironía.

Antes de retirarse de la protesta, los vecinos que se movilizaron dejaron carteles en el frente del Palacio Municipal.

