El siniestro ocurrió cerca de las 4 de la mañana este domingo en el tramo Salto-Chacabuco de la mencionada ruta, en cercanías a Coronel Isleños, e involucró a una camioneta Chevrolet S-10 2.8 Turbo que conducía un hombre mayor de edad y a un Renault 12 en el que circulaban un hombre y una mujer, también mayores de edad.



Tal fue la magnitud del encontronazo que los vehículos quedaron severamente dañados, especialmente el Renault. Al parecer, un cráter sobre la cinta asfáltica, en el carril que va desde Chacabuco a Salto, habría sido uno de los factores desencadenantes del siniestro que, por fortuna, no terminó en fatalidad.



Bomberos Voluntarios saltenses tuvieron que utilizar diversas herramientas para poder cortar parte del R12 y así poder rescatar a su conductor, quien había quedado atrapado dentro del habitáculo.



Tanto los ocupantes de auto como de la camioneta fueron trasladados al Hospital de Salto. Al momento de ser subidos a las ambulancias del SAME, todos se hallaban conscientes, con noción de tiempo y espacio, informó a Salto Hoy Gerardo Córdoba.



Los datos filiatorios de los involucrados aún no han sido dados a conocer.

Fuente: Salto Hoy

