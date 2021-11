Hoy a las 20:00 el Concejo Deliberante de Arrecifes celebra su última sesión ordinaria del año, la 19ª, ya que el período legislativo finaliza el 30 de noviembre. Previamente, a las 19:00, se realiza una Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para tratar la ordenanza preparatoria enviada por la Municipalidad solicitando autorización para la reprogramación del cronograma de devolución del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”.

Será ésta la sesión de despedida para cinco concejales que finalizan su mandato el 10 de diciembre, cuando asuman los electos en los comicios legislativos del 14 de noviembre, mientras que otros dos renuevan por cuatro años más. Dejan su banca Fernando Marino, María Rosa Corral, Gustavo Picoy y María Marta Gattelet (Juntos); y Flavio De Sciullo (Todos). También vence el mandato del presidente Paqui Bóveda y de Tana Di Palma, quienes fueron reelectos.

No obstante, como aún resta ingresar el Presupuesto 2022 (se solicitó prórroga desde el 31/10 al 30/11), seguramente antes de la asunción de los nuevos ediles el Concejo tendrá una sesión más (de prórroga o extraordinaria), al menos para darle ingreso. Lo que no se sabe es si luego participarán en su análisis y aprobación los que se van o los que entran. De todos modos, habitualmente no son muchos los concejales que se interiorizan en el Presupuesto y en la Ordenanza Fiscal e Impositiva; generalmente esta tarea queda a cargo de los integrantes de la Comisión interna de Presupuesto.

