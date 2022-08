La definición de la palabra inútil es “que no produce provecho, servicio o beneficio”. En este caso, entonces, sería una calificación leve, ya que lo que produce es perjuicio.

Es que la APREVIDE (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte), decidió que en los partidos de fútbol de las ligas de interior no pueda ingresar público visitante.

La resolución señala: “Motiva la presente, atento a advertirse en los últimos meses un sin número de hechos de violencia que se suceden en los estadios de la provincia de Buenos Aires, generados principalmente por simpatizantes de la divisa visitante que se trasladan a fin de concurrir a los encuentros programados por la Liga correspondiente de cada zona”.

La APREVIDE es parte del Ministerio de Seguridad bonaerense y está a cargo de Eduardo Aparicio, quien no tiene ni idea de fútbol ni de deporte en general; mucho menos cómo funciona una Liga del interior, como la de Arrecifes. Un inútil para este cargo.

“El Negro” Aparicio, como se lo conoce en política, es conocido también en nuestra ciudad puesto que vino varias veces como ministro de Desarrollo Social del exgobernador Daniel Scioli.

Es de esos personajes de la política que andan rondando siempre a la pesca de algún cargo (como miles de todos los partidos). Y no tiene empacho en agarrar lo que le den, sepa o no del tema. Así pasó de Desarrollo Social a Violencia en el Deporte, con escala intermedia en la Subsecretaría de Articulación Institucional del Ministerio de Seguridad. Lo importante es vivir del Estado sin mucho sacrificio.

La Policía de Arrecifes recibió dicha resolución y le comunicó a la Liga de Fútbol local que debe hacerla cumplir; no le queda otra. ¿Pero quiénes son los “visitantes” en Arrecifes? Si todos vamos al Estadio Municipal sin trasladarnos más que desde nuestras casas. Si ni siquiera sabemos quién es local y quién visitante, por ejemplo, cuando el fin de semana próximo jueguen Huracán vs. Brown y Villa vs. Palermo. Entonces, ¿a quién van a dejar entrar y a quién no? ¿Tendrán que preguntarnos a cada uno de nosotros de qué equipo somos hinchas?

Es una más de las ridiculeces dispuestas por funcionarios que tienen un alto desconocimiento de la realidad, como se da en muchas áreas y a todo nivel. Irresponsables e impresentables.

Muchos intendentes de toda la provincia donde funcionan ligas como la nuestra, pusieron el grito en el cielo. Y algunos campeonatos locales debieron parar a raíz de esta resolución. Veremos qué se resuelve en Arrecifes.

LA LIGAS ALCANZADAS

Liga Amateur Platense de Fútbol; Liga de Fútbol de Arrecifes; Liga Deportiva de Gral. Arenales; Liga Ayacuchense de Fútbol; Liga de Fútbol de Azul; Liga del Sur; Liga Balcarceña de Fútbol; Liga de Fútbol de Baradero; Liga Juarense de Fútbol; Liga Deportiva de Bolívar; Liga Bragadense de Fútbol; Liga Campanense de Fútbol; Liga Casarense de Fútbol; Liga Deportiva de Chacabuco; Liga Chascomunense de Fútbol; Liga Chivilcoyana de Fútbol; Liga de Fútbol de Cnel. Dorrego; Liga Pringles de Fútbol; Liga Regional de Fútbol; Liga de Equipos Unidos de Fútbol de Marchiquita; Liga Deportiva de Colón; Liga Dolorense de Fútbol; Liga Escobarense de Fútbol; Liga Alvearense de Fútbol; Liga Madariaguense de Fútbol; Liga de Fútbol de Gral. Villegas; Liga Deportiva del Oeste; Liga Lapridense de Fútbol; Liga de Fútbol de Las Flores; Liga Amateur de Deportes de Lincoln; Liga Lobense de Fútbol; Liga Toldense de Fútbol; Liga Lujanense de Fútbol; Liga Maipuense de Fútbol; Liga Marplatense de Fútbol; Liga de Fútbol del Pdo. De la Costa; Liga de Fútbol de Villarino; Liga Mercedina de Fútbol; Liga de Fútbol de Gral. Alvarado; Liga Necochea de Fútbol; Liga Nuevejuliense de Fútbol; Liga de Fútbol de Olavarria; Liga Pehuajense de Fútbol; Liga de Fútbol de Pergamino; Liga Rauchense de Fútbol; Liga de Fútbol del Oeste; Liga Deportiva de Fútbol; Liga Deportiva de Saladillo; Liga Deportiva de Salto; Liga Deportiva de San Antonio de Areco; Liga Nicoleña de Fútbol; Liga Deportiva Sampedrina; Liga Tandilense de Fútbol; Liga Trenquelauquense de Fútbol; Liga Regional Tresarroyense de Fútbol; Liga Cultural Deportiva; Liga Deportiva Central Vedia; Liga Veinticinqueña de Fútbol; Liga Zarateña de Fútbol.

