Federico “Fefo” Camps fue designado hace unos días como relator oficial de la ACTC en la transmisión televisiva de las categorías Turismo Carretera, TC Pista, TC Pick Up, TC Mouras y TC Pista Mouras.

Esta decisión se vio obligada por el sorpresivo y doloroso fallecimiento de quien tenía a cargo esa función, el querido Marcelo Vivo por la TV Pública y DeporTV.

Fefo debutará en la máxima categoría del automovilismo argentino este fin de semana, cuando se presente en Viedma, por la tercera fecha de la Copa de Oro Río Uruguay seguros, que definirá al campeón de TC al cabo de cinco carreras. Lo propio hará con la Copa de Plata de TC Pista.

El hijo de quien fuera, quizás, el mejor relator del automovilismo nacional, Héctor “Tití” Camps, de apenas 28 años de edad, en la mañana de este martes habló en RADIO UNO (107.1):

“Hace tres años que vivo en Arrecifes y ya me siento un arrecifeño más, pese a que soy de Venado Tuerto. Me casé, me vine a vivir a esta hermosa ciudad y además ya tengo un hijo nacido acá. Son las vueltas de la vida: Arrecifes es automovilismo y gran parte de mi existencia siempre pasó por este deporte, desde que de chiquito acompañaba a mi viejo a las carreras. Me encanta la ciudad, me siento muy cómodo y todos los arrecifeños me han hecho sentir así desde el primer día”, resumió Fefo.

“Este compromiso de ser el relator oficial de la ACTC es muy grande y me dolió irme de Carburando, después de tantos años. Pero el TC es el TC; es la categoría más grande del país, la más antigua del mundo y es una oportuidad enorme para mí. Es lo que siempre soñé”, confesó.

“Lo emocional también juega un papel muy importante. Obviamente no me gusta llegar a este lugar de la manera que lo tuve que hacer, por el fallecimiento de Marcelo Vivo. Por ello no intentaré reemplazarlo ni imitarlo porque él dejó su sello propio en el TC. Algo similar me ocurre cuando me comparan con mi padre, que fue inigualable. En lo que sí me gustaría parecerme a él es en la imagen que dejó como persona, algo que me hacen sentir a cada paso cuando digo que soy el hijo de Tití Camps”, explica el periodista. “Lo que trataré de hacer es poner todo de mí para estar a la altura de las circunstancias; quizás lleve un tiempo acomodar algunas cuestiones de conocimiento con mis compañeros, porque esto es como cuando llegás a un equipo de fútbol nuevo y tenés que amoldarte”.

Así, la Cuna de Campeones tendrá un representante más desde este fin de semana en el TC. Aparte de los seis de siempre: Agustín Canapino, Josito Di Palma, Norberto Fontana, Valentín Aguirre, Nicolás Trosset y Juan Tomás Catalán Magni; y Matías Canapino en TC Pista, los arrecifeños estaremos deseando que le vaya bien a un octavo: el buen pibe que es Fefo Camps.

