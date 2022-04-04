La Municipalidad de Arrecifes informó el listado de los más de 700 propietarios que este martes recibirán las escrituras correspondientes a sus respectivas viviendas, gestionadas ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El acto, encabezado por el intendente Javier Oaeta y con la probable presencia del gobernador Axel Kicillof, se iniciará a las 10:00 en el Salón Regina.

Los beneficiarios:

ABACA, WALTER ROBERTO

ABALO, MARIA LORENA

ABARRATEGUI, ELENA BEATRIZ

ABARRATEGUI, GASTON

ABBADIE, MARIA LORENA

ABELDAÑO, MARIA ALEJANDRA

ABRAN, LUISA BEATRIZ

ABRANOVICH, NORMA OLGA

ACEVEDO, GIL VICENTE

ACOSTA, ANDREA PAOLA

ACOSTA, MARIANA ESTHER

ACOSTA, NELIDA RAQUEL

ACOSTA, SANDRA ANDREA ELIZABETH

ACTIS, LIDIA ESTER

AGUERO, CARLOS ALBERTO

AGUILANTE, MARCELA INES

AGUIRRE, CLAUDIO DAMIAN

AGUIRRE, VIVIANA ELSA

ALASIO, MARIA GRACIELA

ALBARRACIN,SILVINA INES

ALBORNOZ,NORMA LILIANA

ALBORNOZ,RICARDO RAMON

ALBORNOZ,SILVIA MARÍA

ALBORNOZ,SILVIO GUALBERTO

ALI,ANDREA PAULA

ALVARADO,MABEL MARCELINA

ALVAREZ,ENZO ADRIAN

ALVAREZ,SANDRA VERONICA

ALVIGINI,MARIA ELENA

ALVINO,MARTA ALICIA

AMANTE,PAOLA VALERIA

ANTUNA,GERMAN ALEJANDRO

ARAGUZ,EDUARDO FACUNDO

ARELLANO,EMILIO JESUS

ARELLANO,LUCAS GASTON

ARELLANO,SUSANA MARIA

ARIÑO,MARIA ROSA

ARRIGO,SERGIO FABIAN

ARROSPIDE,LILIANA MABEL

ASTUDILLO,EDUARDO ANTONIO

ASTUDILLO,GRACIELA BEATRIZ

AYUSO,MARIA FLORENCIA

BADIAS,JORGE BERNARDO

BAHAMONDE,JOSE MARIA

BALBI,ANTONIO LORENZO

BALDOMAR,LAURA MARIA ELVIRA

BAMONDE,LUCIA GISELE

BARBIERI,MAURO EZEQUIEL

BARBOZA,CARLOS ARIEL

BARO,DANIELA ELIZABET

BARRETO,MONICA JUDITH

BARRIENTOS,TAMARA MARICEL

BARRIOS,JORGE BENEDICTO

BARROSO,MAURO MATIAS

BARROZO,ROMINA SOLEDAD

BASTIDA,DELIA ANGELA

BATALLA,ALEJANDRO

BAU,LUCIA

BAU,SOFIA

BAZAN,AVELINO JORGE

BENAVIDEZ,LILIANA MABEL

BENEDETTI,PEDRO LUIS

BENITEZ,LIDIA ELENA

BENITEZ,MARIA CRISTINA

BENITEZ,MARIA LUJAN

BENITEZ,NELIDA ANGELICA

BERARDI,MARIELA SILVINA

BERGES,FABIAN ANTONIO

BERGES,KARINA ALEJANDRA

BERTELLI,NILDA TERESA

BETHULAR,LILIANA BEATRIZ

BIAGGI,NICOLAS PATRICIO

BILBAO,NESTOR RENE

BIZZIO,MONICA CELESTE

BOGADO,RAMONA ESTHER

BOLDOVICH,RUBEN OSCAR

BORGEAU,ELISABET MARTA

BORTOLUSSI,HUGO EDUARDO

BOUVIER,GISELA ELIZABET

BRHANOVIC,SILVINA ALEJANDRA

BUESSIO,STELLA MARIS

BURGOS,CLAUDIO FERNANDO

BUSTOS,HECTOR EMERSON GABRIEL

BUSTOS,MARIA ELENA

BUSTOS,PASCACIO OSCAR

BUSTOS,ROSANA INES

BUZZALINO,GUSTAVO FABIAN

CABRAL,GRACIELA LILIANA

CABRERA,ARMANDO SANTIAGO

CABRERA,JULIO DANIEL

CABRERA,NORBERTO HERNAN

CABRERA,PAULA BEATRIZ

CALVIÑO,CARINA CLAUDIA ELIZABETH

CAMARANO,NELIDA ESTER

CAMINO,GISELA VANESA

CAMINOS,PAOLA DANIELA

CAMOS,GLADYS MABEL

CAMOS,LUIS ALBERTO

CANEVARI,DAMIAN EZEQUIEL

CARBAJALES,SUSANA EMILCE

CARDENAS,NORA GRACIELA

CARDOSO,CARMEN ISABEL

CARDOZO,MARGARITA DEL CARMEN

CARDOZO,ROSA ESTER

CARLUCCIO,CARLOS MARCELO

CARRICABERRI,VERONICA

CARUSILLO,DANIEL FERNANDO

CASARAVILLA,MARIA ALEJANDRA

CASAS,FACUNDO GABRIEL

CASERES,MARIA DEL CARMEN

CASTILLO,DANIELA NOEMI

CASTILLO,SILVANA ARACELI

CASTRO,AUGUSTO FABIAN

CASTRO,JUAN ALEJANDRO

CASTRO,MIRIAM PAOLA

CASTRO,NORMA AGUSTINA

CAVALLO,SERGIO FABIAN

CEJAS,AZUCENA ROSARIO

CELLOTTO,DIANA DORA

CEMARELLI,ANA ALEJANDRA

CHAMORRO,DORA ISABEL

CHAMORRO,SERGIO OMAR

CHAPERON,RICARDO ALBERTO

CHAPPE CAUBET,MARIANA SOLEDAD

CHAPPE CAUBET,MARTIN EZEQUIEL

CHAZARRETA,FELIX ALBERTO

CHAZARRETA,RAQUEL NELIDA

CLADERA,JOSE ANTONIO

CLERICI,CARMEN BEATRIZ

CLERICI,PABLO CÉSAR

COCERES,PEDRO LORENZO

COLORA,RAMON MANUEL

CONTRERAS,MARIA ALEJANDRA

CONTRERAS,TERESA INES

CORDERO,ANGELICA MABEL

CORDERO,ANIBAL RICARDO

CÓRDOBA,JOSÉ EDUARDO

CORDOBA,MARIA EUGENIA

CORDONE,CECILIA BEATRIZ

CORDONE,JORGELINA MABEL

CORIA,FLAVIA PAOLA

CORRADI,LUIS HECTOR

CORTI,LORENZO HUGO

CORTI,SILVINA ANDREA

CORVALAN,LAURA BETINA

COS,RICARDO OSCAR

CUEBAS,ISIDRO

CUERVO,MARIA LUJAN

CULICINIO,MIGUEL ANGEL

DALLE PRANE,VÍCTOR HUGO

DARIGO,MARIANA PAOLA

DE CLAUDIO,CARLOS MARTIN

DE LA TORRE,EDELMIRA PAULINA

DE MATEO,NATALIA VANESA

DEVITTA,CLEMENTINA ROSA

DEZA,GASTON CESAR

DI PALMA,DARIO HECTOR

DIAZ,CARMEN SUSANA

DIESER,CLAUDIA RAQUEL

DOMICCI SAYAL,MELINA

DOMICCI,JULIO DARIO

DOMINE,CLAUDIA NOEMI

DOMINE,OSCAR ALBERTO

DONNOLA,GUILLERMINA

DOVAL,SEBASTIAN

DRLJE,SANDRA EDITH

DUARTE,CESAR GUSTAVO

DUARTE,CLAUDIO HECTOR

DUARTE,MARTIN ALEJANDRO

DUNNE,JUAN GUSTAVO

DURAN,NORMA DELIA

ELIAS,MIGUEL ANGEL

ERBES,HILARIO ORLANDO

ERCOLI,CINTIA BELEN

ESCOLA,CAROLINA

ESPINOSA,EDUARDO OMAR

ESPINOSA,FERNANDO DANIEL

ETEROVICH,ROCIO PAOLA

EVANGELISTI,SANDRA EDITH

FALCO,MONICA RAQUEL

FALCON,JORGE ANTONIO

FARIAS,EDISON JOSE MARIA

FARIAS,STELLA MARIS

FARÍAS,VANINA ALDANA

FERNANDEZ JANYAR,RICARDO PRIMITIVO

FERNANDEZ MONSERRAT,DAIANA ROMINA

FERNANDEZ,CLAUDIA SUSANA

FERNANDEZ,JOSE ANTONIO

FERRE,MIGUEL ANGEL

FERRETTI,MARIA LUISA

FERREYRA,SILVINA MABEL

FERRI,ADRIANA EDITH

FERRI,CRISTINA BEATRIZ

FIGUERA,PILAR ESTHER

FIGUEROA,MARCELO ANTONIO

FLANIGAN,JUAN JOSE

FLANIGAN,VERONICA PAOLA

FOLMER,YANINA DANIELA

FRANCHI,STELLA MARIS

FRANCO,ANGELA ISOLINA

FRANCO,LUIS IGNACIO

FRANCO,MARTA INES

FRANCO,MIRIAM GRACIELA

FRANCO,RITA ALDA

FRATINO,SUSANA MAFALDA

FREDES,JUAN CARLOS

FREDES,MARIA BELEN

GABILONDO GONZALEZ,CINTIA ROMINA

GAITAN,JOSE LUIS

GALLINO,OSVALDO ALFREDO

GALLINO,SEBASTIAN

GALVAN,LIDIA MABEL

GAMIETEA,ROBERTO EDUARDO

GARAVENTO,STELLA MARIS

GARCIA,CATALINA INOCENCIA

GARCIA,LIDIA GUADALUPE

GARCIA,LUCIA DEL CARMEN

GARCIA,SERGIO MANUEL

GAUD,DOMINGO WALTER

GAUNA,ADRIANA LUJAN

GAUNA,MARCELA ALEJANDRA

GEDDA,FABIO RENE

GEDDA,LUIS RUBEN

GEDDA,RUBEN DARIO

GENGA,NORMA PRIMAVERA

GEREZ,RUBEN DARIO

GERVAN,RICARDO GUSTAVO

GIACONE,OSCAR ISIDORO

GIACUMINO,MARÍA ELSA

GIMENEZ,EDUARDO MERCED

GOMEZ,ELENA JAQUELINA

GOMEZ,HILDA DE JESUS

GOMEZ,MARIA CECILIA

GOMEZ,RAMON ROGELIO

GONGORA,EUGENIO MARTIN

GONGORA,NORMA NELLY

GONGORA,SUSANA INES

GONZALEZ,ALICIA ALEJANDRA

GONZALEZ,CIRILO ENRIQUE

GONZALEZ,CLAUDIA GRACIELA

GONZÁLEZ,EDITH LORENA

GONZALEZ,EVA CARINA

GONZALEZ,HUMBERTO OSCAR

GONZALEZ,JOSE ROMAN

GONZALEZ,JULIAN ENRIQUE

GONZALEZ,LAURA YANINA

GONZALEZ,LUIS ALFREDO

GONZALEZ,MIGUEL ANGEL

GONZALEZ,MIRTA NOEMI

GONZALEZ,OSCAR MANUEL

GONZALEZ,ROSA ANA TERESA

GONZALEZ,WALTER DAMIAN

GONZALEZ,WALTER DAMIAN

GOROSITO,ERICA MABEL

GOYMIL,GILDA FABIANA

GRISARO,CLARA TERESA

GUERRERO,ANA MARISA

GUERRERO,ANDREA

GUERRERO,RAUL ALEJANDRO

GUEVARA,MARIA FERNANDA

GUILLERMO CAUBET,NAIQUEN INDIRA

GUOLO,MIGUEL FRANCISCO

GUOLO,ROMINA ELIZABETH

HAUFF,MARTA

HERNANDORENA,NELIDA CARMEN

HERNANDORENA,NORA

INSAURRALDE,ELIANA MARICEL

IOCOLANO,GABRIELA

IRAOLA,CARLOS ALBERTO

ISMAEL,HILDA ESTER

JAIME,ANTONIA MARGARITA

JANYAR,JOSE GABRIEL

JEPSEN,IRMA

JIMENEZ,NORMA MARGARITA

KEMERER,STELLA MARIS

KIENAN,PATRICIA BEATRIZ

LACOSTE,ELENA LUCIA

LAFUENTE,GRACIELA NOEMÍ

LAREZ,NILDA CECILIA

LARROCA,MONICA PATRICIA

LARROCA,NORMA GLADYS

LENCINA,LUCIANA JIMENA

LESCANO,MIGUEL ALBERTO

LETTE,CLAUDIO DANIEL

LETTE,PABLO

LIGA,MONICA ALICIA

LOBATO,JORGE ALBERTO

LOBO,SANDRA ESTER

LOLO,ENZO BERNARDO

LOPEZ,ANDREA DAIANA

LOPEZ,GABRIELA MARIANA

LOPEZ,IVANA HAIFFA CONSUELO

LOPEZ,LORENA PATRICIA

LOPEZ,MARTIN ORLANDO

LOPEZ,NELIDA BARTOLA

LOPEZ,RUBEN MARIO

LORENZO,FRANCISCA CELICA

LOURENÇO CIDADES,MARIA TERESA

LOZANO,ATILIO JAVIER

LUCCIARINI,GUSTAVO JOSE

LUCERO,GRISELDA MABEL

LUNA,GRISELDA EVANGELINA

LUNA,JUAN CARLOS

LYNCH,RODRIGO MARTÍN

MAGGI,PAULINA MÓNICA

MALVASO,DIANA BEATRIZ

MANASSERO,CLAUDIA ALEJANDRA

MANCHEGO,OSCAR EDUARDO

MANCINI,ELIANA NOEMI

MANCINI,LEONARDO JOSÉ

MANFREDI,MARIANA SOLEDAD

MANSILLA,ELSA AURORA

MANSILLA,MARIO LUCAS

MARRAISO,HERNAN EDUARDO

MARTIN,LEONOR BEATRIZ

MARTINEZ HANLEY,LILIA GRACIELA

MARTINEZ,BEATRIZ JORGELINA

MARTINEZ,JUANA VICENTA

MARTINEZ,NILDA ISABEL

MARTINEZ,NILDA OFELIA

MAXIT,NORA LORENA

MEDINA,CARLOS ALBERTO

MEDINA,DANIEL OMAR

MEDINA,ERNESTO OSCAR

MEDINA,MONICA ALEJANDRA

MEDINA,ROSANA ANDREA

MEDINA,ROSANA HAYDEE

MENDEZ,MARIELA SILVINA

MENDOZA,ANDREA SOLEDAD

MENDOZA,CECILIA GABRIELA

MENDOZA,CLAUDIA PATRICIA

MENDOZA,FERNANDO EZEQUIEL

MENDOZA,VERONICA ALEJANDRA

MEREGALLI,LETICIA KARINA

MERLO,JAVIER EDGARDO

MESTRE,CECILIA ELVIRA

MIELGO,ENRIQUE

MILACHI,CESAR ANTONIO

MILACHI,SANDRA MABEL

MILONE,ALDANA IRMA EDITH

MILONE,DOMINGO RAUL

MINICHIELLO,MARIA DEL CARMEN

MIRANDA,MONICA MABEL

MIRANDA,NORA AZUCENA

MITCHELL,PABLO ALEJANDRO

MOISELLO,ALBERTO FABIÁN

MOISELLO,GABRIEL HORACIO

MOLINA ALZAGA,MARCELO FABIAN

MOLINARI,VERONICA ANDREA

MOLLE,VANESA NATALIA

MONACCI,ARIEL ALBERTO

MONCHO,NORMA STELLA

MONTEVERDE,AMILCAR EZEQUIEL

MONTREZA,ELIDA SONIA

MONZON,ISABEL

MORALES,JOSE RUBEN

MORALES,SANDRA GRACIELA

MORAN,ALFREDO ARIEL

MORDINI,LIDIA AZUCENA

MOTTA,OSCAR HECTOR

OLMOS,NESTOR OBDULIO

ONUFRI,ARIEL JUAN

ORDEN,ROSANA NELLY

ORONA,MIRTA ALEJANDRA

OROZCO,HECTOR ANTONIO

OROZCO,SABRINA

ORSI,LAURA ISABEL

ORTIZ,DAMIAN JORGE

ORTIZ,DAMIAN JORGE

ORTIZ,JUAN ROMAN

ORTIZ,OSCAR EDUARDO

OVIEDO,MARIA ALEJANDRA

PACCAPELO,ANDRES OSCAR

PACE,ENRIQUE RUBENS

PACHECO,ALBERTO RAMON

PAGANI,ROBERTO ADRIAN

PALAVECINO,CECILIA YANINA

PALAVECINO,NESTOR RUBEN

PALMISANO,BEATRIZ IRENE

PAN,MARINA ISABEL

PARODI,ALICIA ISABEL

PEDEMONTE,FRANCISCO

PERALTA,TOMAS DESIDERIO

PEREYRA,STELLA MARIS

PEREZ,ALFONSINA MARGARITA

PEREZ,ARIEL RAUL PEREZ,ARIEL RAUL

PEREZ,MARIO ARIEL

PERONO GAROFFO,GUILLERMO DANIEL

PERRONE,ROSANA SILVINA

PESOA,CRISTIAN MANUEL

PETTINARI,MÓNICA EDITH

PEZOLI,JUAN LUIS

PICCININI,MARIA JOSEFA

PIEDRACUEVA,VALERIA SUSANA

PINTO,MARIA BRIGIDA

PISTOL,IVES FABIÁN

PONCE,EDUARDO URBANO

PONCE,LUISA ISABEL

PONCE,OSVALDO MARTIN

POZAL,BIBIANA HAYDEE

POZAL,ESTELA LUISA

POZO,ISIDRO DOMINGO

PUCHETTI,JORGE ANIBAL

PUJOL,SILVANA EDITH

QUARLERI,ADRIAN

QUINTERO,MIRTA GRACIELA

QUIROGA,LEANDRO ADRIAN

QUIROGA,NESTOR LUIS

QUIROGA,PAULA EMILIA

RAMIREZ,CATALINA AURORA

RAMIREZ,CIPRIANO

RAMIREZ,MARIA JOSE

RAMIREZ,MARTHA INES

RAMIREZ,PATRICIA VERONICA

RAMOS,LUIS AGUSTIN

RAMOS,MARIA CAROLINA

RAPACCHI,MATIAS HECTOR

REARTE,NORMA BEATRIZ

REYES,JUAN JOSE

REYNOSO,SUSANA MARTA

RIARTE,MARÍA CECILIA

RICARDO,JONATAN DAMIAN

RINGUELET,REBECA SONIA

RIOS,HORACIO ALBERTO

ROCHA,MARIA EUGENIA

RODRIGUEZ,ANGELA MABEL

RODRIGUEZ,DAMIAN ORLANDO

RODRIGUEZ,ELSA ROSA

RODRIGUEZ,HECTOR LEONEL

RODRIGUEZ,JESUS JAVIER

RODRIGUEZ,JUAN CARLOS

RODRIGUEZ,LAURA CLARA

RODRIGUEZ,LILIANA BEATRIZ

RODRIGUEZ,MARÍA LORENA

RODRIGUEZ,MARIA MARGARITA EVANGELINA

RODRIGUEZ,MIRTA SILVIA

ROHR,CARMEN TERESA

ROLDAN,MIGUEL ANGEL

ROLON ROLON,LICIA CONCEPCION

ROMERO,DIEGO GUILLERMO

ROMERO,ELENA BEATRIZ

ROMERO,JUAN JOSE

ROMERO,MARTIN ALBERTO

ROMERO,NESTOR EDUARDO

ROTHMUND,VANESSA PAULINA

ROUX,FLORENCIA VANINA

RUIZ DIAZ,PABLINA

RUIZ SCHEFFER,MARIA MICAELA

RUIZ,MANUEL OCTAVIO

RUIZ,ROXANA NORA

SALAS,LETICIA VERONICA

SALAS,MARIA DE LOS ANGELES

SALAS,MARIA GERMANA

SALAZAR,CLAUDIA LILIANA

SALES,MARIA TERESA

SANCHEZ,ANALIA VERONICA

SANCHEZ,MARIA CLEMENTINA

SANDA,VICENTA CATALINA

SANTARELLI,LILIANA MONICA

SANTI,EVA ESTHER

SARE NEGRI,EZEQUIEL EDUARDO

SAYAL,CLARA RAQUEL

SAYAL,MARIA FERNANDA

SCALORA,JULIO CESAR ARFIO

SCHNEIDER,NANCY DEL CARMEN

SEIZ,MIRIAM KARINA

SEIZ,VIVIANA BEATRIZ

SEMPE,EVELIN

SILVA,DANIEL OMAR

SIMO,ESTELA NOEMÍ

SLAWISKI,DANIEL HUGO

SMITH,LAURA KARINA

SOCO,CRISTIAN MIGUEL

SOLIS,ELBA ALICIA

SONZINI HERRERA,NOELIA HAYDEE

SOSA,ARNOLDO OSCAR

SOSA,MARÍA ELENA

SOTELO,DEBORA ELIZABET

SOTO,ELIDA MABEL

SULLIVAN,MARIA ELENA

TABARES,LILIAN SOLEDAD

TABARES,ROBERTO DANIEL

TABORDA,CLAUDIA SUSANA

TAPIA,JOSE LUIS

TAPIA,JOSE LUIS

TEXEIRA,JOSÉ LUIS

TOHA,VALERIA SOLEDAD

TOLEDO,JUANA BERTA

TOMASI,PAULA VERONICA

TORRES,ARIEL ERNESTO

TORRES,DELIA ESTER

TORRES,MARIA LAURA

TORRES,VIRGINIA ELISA

TOTONI,MARCOS

TOVANI,EUGENIO EDUARDO

TUFO,CARLA LUCIANA

ULLUA,PATRICIA GABRIELA

VALDEZ,ALDO ALBERTO

VALDEZ,JORGELINA LIDIA

VALLEJOS,VERONICA VIVIANA

VAQUERO,GRACIELA ESTER

VARELA,JOSÉ LUIS

VARGAS,DANIEL JAVIER

VARGAS,RENEE ESTELA

VEIRAS,VANESA VIVIANA

VELAZQUEZ,ALCIDES ISMAEL

VELLON,ANA MARIA

VELLON,CRISTIAN ANDRES

VELLON,MARCELA FABIANA

VELLON,OLGA GRACIELA

VELLON,RICARDO

VERON,MARTIN ANTONIO

VICCINI,LILIA GRICELDA

VILAPLANA,ANA MARIA

VILCHES,ERNESTO RAMON

VILLA,CECILIA PATRICIA

VILLA,CRISTINA DEL VALLE

VILLA,LAURA SUSANA

VILLA,YANINA PENELOPE

VILLAFAÑE,ROMINA

VILLALBA,AZUCENA FABIOLA

VILLALBA,MARIA LORENA

VILLALBA,PAULA ASUNCION

VILLANUEVA,ROSA VIVIANA

VIRRETO,MARIA SOLEDAD

VISCIARELLI,CRISTIAN ARISTIDES

ZABALA,MARIO EDUARDO

ZALAZAR,ELISA ROSA

ZALLOCCO,JORGE ALBERTO

MOTTA,OSCAR HECTOR

MUÑOZ,ANDREA PAOLA

MUÑOZ,DANIEL ALFREDO

MUÑOZ,JUAN DOMINGO

MUÑOZ,LUCAS MARTÍN

MUÑOZ,MARIELA ALEJANDRA

MURPHY,HILDA TERESITA

MURPHY,NATALIA LORENA

MUSANTI,EUSEBIO JUAN

NADAL,ARIEL ALBERTO

NAYAS,SILVIA FELISA

NICOLICH,JORGE DANIEL

OCHOA,JUAN MANUEL

OJEDA,ELEONORA NOELIA

OJEDA,GASTON ALEJANDRO

OLIVA,MARIA CECILIA

OLIVA,MARISA BEATRIZ

OLIVA,PATRICIA NATALIA

OLIVARES,JUAN ANTONIO

OLMOS,MARIA DE LAS MERCEDES

ZAZO,SANTIAGO VICENTE

ZELAYA,MARIA ANGELICA

ZUVILIVIA,JUAN JOSE

Comentarios

comentarios