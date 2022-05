En el cierre de la 5ª fecha del Torneo Apertura Municipalidad de Arrecifes “Copa Ezequiel Mendoza”, Villa Sanguinetti venció a Santa Lina por 4 a 2 y quedó como único puntero.

El encuentro se disputó en la noche de este lunes en el Estadio Pablo Zabaleta, donde los dirigidos por Martín Díaz volvieron a exhibir su buen nivel y no tuvieron problemas en superar al Rojinego con goles de Eber Deleglise (2), Mirko Monzón y Germán Pardo.

Villa le sacó dos puntos a sus escoltas, Obras Sanitarias y Palermo, aunque el Cervecero tiene un partido más y quedará libre en la próxima fecha.

RESULTADOS FECHA 5

Almirante Brown 0 – Peña de Boca Juniors 1

Palermo 1 – Obras Sanitarias 1

Huracán 1 – River Plate 0

Santa Lina 2 – Villa Sanguinetti 4

Libre: Sportsman de Carmen de Areco

PRÓXIMA FECHA 6ª

Obras Sanitarias vs. Almirante Brown

Boca Juniors vs. Santa Lina

River Plate vs. Sportsman

Villa Sanguinetti vs. Huracán

Libre: Palermo

POSICIONES PARCIALES

