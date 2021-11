Los candidatos a concejales por la fuerza Avanza Libertad en los dos primeros lugares, Oscar Zaffaroni y Yanina Caccia, visitaron los estudios de RADIO UNO (107.1).

De cara a las elecciones generales de este domingo, consideraron que “la gente se queja de que en el Concejo Deliberante son siempre los mismos. Por eso es que nos comprometimos conformando un grupo de toda gente que nunca participó en política, para darles a los vecinos la posibilidad de optar por una nueva alternativa. Si votamos igual, siempre a los mismos partidos, vamos a seguir igual: yendo para abajo”.

“El liberalismo llega para terminar con el ‘socialismo regalativo’ que gobierna tanto a nivel nacional como provincial y local. Y llegó para quedarse. Este sistema hace que la gente termine siendo rehén de los distintos gobiernos, muchos en la obligación de ir a pedirles y que les den. Nosotros no vamos a proponer terminar con los subsidios y las ayudas a quienes lo necesitan, pero sí pediremos a cambio contraprestación de trabajo. Porque si hablamos de la igualdad que tanto se pregona, hay que practicarla en los derechos pero también en las obligaciones. No puede ser que la persona que estudia, trabaja, se esmera, se sacrifica para progresar o simplemente subsistir, sea quien tenga que financiar a los que no lo hacen”, aclararon.

“También hay que dejar en claro qué es lo que se vota este domingo: los arrecifeños van a elegir a siete concejales, la renovación de la mitad de las bancas. No se vota intendente ni se pone en juego la gestión de Javier Olaeta, a quien apoyaremos en lo que consideramos es positivo para la ciudad y cuestionaremos lo que no, siempre tratando de acompañar con propuestas para mejorar”, explicó Zaffaroni.

Y amplió el concepto: “De hecho, esta gestión ha tenido logros positivos, como el Cicloturismo, que es una gran iniciativa, exitosa y reconocida en toda le región. Pero es mérito del Gabinete municipal, no de los concejales. En el Concejo, como en todas las cámaras legislativas, necesitamos de más voces y de mayor equilibrio. Una mayoría absoluta del Ejecutivo lleva a que se manejen a gusto y placer, sin escuchar absolutamente a nadie. Así nunca van a aparecer nuevas ideas, nuevos proyectos, y seguiremos estancados”.

Para finalizar, le pidieron a los vecinos “que reflexionen, que voten a conciencia, que no podemos pretender resultados diferentes si tomamos siempre el mismo camino. Pueden cambiarlo este domingo con su voto y para mejor, porque nosotros llegamos para sumar”.

